Autofahrerin verursacht mit 2,4 Promille zwei Verkehrsunfälle in Halle

Halle (Saale)/MZ - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Sonntagabend in Halle zwei Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 18 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto in der Bernburger Straße eine Mittelinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde das vordere Kennzeichen vom Pkw gerissen. Sie fuhr weiter in Richtung Geistraße und kollidierte am Leipziger Turm mit einer Ampel. Den dort wartenden Fußgängern sei nichts passiert, heißt es.

