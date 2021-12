Auto rammt in Halle offene Pkw-Tür, Frau wird verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend in der Roßbachstraße verletzt worden. Ihr Auto wurde von einem Pkw gerammt, der ohne Licht unterwegs war.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Einparken ist eine Autofahrerin am Dienstagabend in Halle verletzt worden. Sie hatte gegen 17.45 Uhr in der Roßbachstraße die Fahrertür geöffnet, um auszusteigen. Laut Polizei näherte sich ein Pkw ohne Licht. Der Wagen rammte die offene Fahrertür, schob durch die Wucht des Aufpralls das Auto der Frau in Richtung Gehweg und dort gegen ein weiteres Fahrzeug. Die verletzte Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen sollen ihre Blessuren nicht schwerwiegend sein.