Eine Multimediale und interaktive Ausstellung von Studenten der Hochschule Merseburg gibt Einblicke in die Vorwendezeit in Halle. Was die Besucher erwartet.

Halle (Saale)/MZ - Der 9. Oktober 1989 war ein Wendepunkt in der Geschichte und hat Deutschland, Europa und die Welt verändert. Viele Menschen kennen Bilder und Erzählungen aus Leipzig und Berlin. Doch was hat sich in dieser bewegenden Zeit in Halle abgespielt? Studentinnen der Hochschule Merseburg sind dieser Frage auf den Grund gegangen und haben eine interaktive und multimediale Ausstellung zu den Geschehnissen um die halleschen Proteste im Herbst 1989 entwickelt. Am Freitag wurde die Schau mit dem Titel „Wendepunkt 89“ in der Marktkirche eröffnet.