Fahrgäste bleiben stehen Zu wenig Fahrer, zu wenig Bahnen: Warum in Halle reihenweise Straßenbahnen ausfallen

Am Dienstagmorgen warteten Fahrgäste an mehreren Haltestellen in Halle vergeblich auf die Bahn. Schuld ist offenbar die Personalsituation. Welche Linien betroffen waren und wie die aktuelle Lage ist.