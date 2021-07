Halle (Saale)/MZ - Wer eine Ausbildung auf dem Bau sucht, ist am Sonnabend, 3. Juli, im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft (ÜAZ) in Holleben richtig. Von 9 bis 13 Uhr lädt das Haus zum Tag der offenen Tür ein. Baufirmen werden sich präsentieren, wie ÜAZ-Chefin Kerstin König ankündigt, angehende Azubis können mit ihren Eltern das Gelände erkunden und sowohl die Werkstätten als auch das Internat besichtigen.

In Holleben wird in Berufen vom Maurer bis zum Gleisbauer ausgebildet. Die Lehrlinge absolvieren einen Teil ihrer praktischen Ausbildung auf dem Gelände und lernen so, was in den oft sehr spezialisierten Ausbildungsbetrieben nicht möglich ist, aber zum Berufsabschluss dazu gehört. 37 Wochen ihrer Lehrzeit verbringen sie in Holleben, wie Kerstin König berichtet.

Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Halle lädt zum Tag der offenen Tür ein

Neben Sekundarschülern werden am Tag der offenen Tür auch Abiturienten erwartet: Das ÜAZ bietet in Kooperation mit Hochschulen zwei duale Studiengänge an - zum Bauingenieur und zum Wirtschaftsingenieur mit der Spezialisierung Energietechnik. Die Studenten absolvieren neben dem Studium eine Bau-Ausbildung und erhalten damit zwei Berufsabschlüsse.

Ausbildung sei das Hauptgeschäft des ÜAZ, sagt Kerstin König. Hinzu komme die Berufsorientierung, für die das ÜAZ mit 16 Schulen in der Region kooperiert. Zudem wird neben Weiterbildung für Bauleute für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten eine Einstiegsqualifizierung ins Bauwesen angeboten - ein Instrument, das sich Kerstin König zufolge sehr bewährt hat. „Viele, die in der Schule viele Rückschläge erlebt haben, finden im sogenannten nullten Ausbildungsjahr wieder Freude am Lernen.“