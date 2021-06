Aus dem Hubschrauber: Polizei schnappt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat bei Gröbers

Halle (Saale)/Gröbers - Bundesbeamte haben am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr Graffiti-Sprayer an einer S-Bahnstation in der Nähe von Gröbers gestellt. Wie die Polizei mitteilte, haben die Beamten während eines Überwachungsfluges mit dem Hubschraubers über den Bahnanlagen eine Personengruppe am Haltepunkt Gröbers bemerkt, welche eine Schallschutzwand mit Graffiti besprühten.

Die Piloten informierten die zuständige Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Jedoch entfernten sich die Tatverdächtigen mit drei Fahrzeugen vom Tatort. Mit der Unterstützung der angeforderten Landespolizisten des Polizeireviers Saalekreis konnten die Beamten die Fahrzeuge auf der Bundesstraße 6, Nähe Benndorf stoppen. Insgesamt ergriffen die Einsatzkräfte erf Männer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Von jeder Person wurden die Identitäten aufgenommen und die Personen sowie die Fahrzeuge durchsucht. Dabei fanden sie insgesamt 30 Spraydosen, Graffiti-Vorlagen, Arbeitshandschuhe mit Farbanhaftungen, eine geringe Menge vermutlich Cannabis sowie ein Messer mit einer Klingenlänge von 10,5 Zentimetern.

Für kommende Strafanzeigen wurden alle elf Männer zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle mitgenommen. Hier wurden dann auch die Smartphones, ein Tablet sowie ein USB-Stick, welche bei den Personen aufgefunden wurden, als Beweismittel beschlagnahmt. Anschließend konnten die Männer die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei wird weitere Ermittlungen zum Sachverhalt durchführen. Insgesamt besprühten die Personen eine Fläche von 36 Quadratmetern. Es wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz gefertigt. (mz)