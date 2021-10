Aufgefunden: Polizei suchte nach Christian U.

Halle/MZ - - Die Polizei hatte öffentlich nach einem Mann gesucht. Laut Polizei Halle konnte dieser heute nach Bürgerhinweisen im Stadtgebiet Halle (Saale) aufgefunden werden.

Die Polizei hatte folgendermaßen nach ihm gesucht: Seit Montag ist der Hallenser Christian U. verschwunden. Laut Polizei war er gegen 13.30 Uhr in der Regensburger Straße in sein Auto gestiegen, einen VW Golf mit dem Kennzeichen HAL-OT 80. Seitdem verliert sich jede Spur. Wie die Polizei mitteilte, könnte sich der Gesuchte in einer Notlage befinden. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, graue Haare und einen Vollbart. Er trug eine graue Jogginghose, einen grünen Pullover und schwarz-weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei in halle unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegen.