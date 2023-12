Mille Maria Dalsgaard feiert in diesem Jahr das erste Mal in Halle Weihnachten – auch mit Bräuchen aus ihrer dänischen Heimat. Nur ein Baum fehlt der NT-Intendantin noch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Hinter ihr liegen ebenso anstrengende wie spannende Wochen voller schöner Theatermomente, aber auch Wochen mit viel Arbeit. Und auch bis zum Weihnachtsfest, ja bis zum Jahreswechsel hat Mille Maria Dalsgaard noch gut zu tun. „Weihnachtszeit“, sagt Halles neue NT-Intendantin, „ist schon immer Theaterzeit.“ Für viele Menschen gehöre zum Advent und über die Festtage unbedingt auch ein Theaterbesuch. In diesen Wochen, so die Dänin, die im Herbst zur Spielzeiteröffnung die Leitung am halleschen NT übernommen hat, sei das Theater ein weihnachtlicher Ort. Einer, an dem sie sich gern aufhalte.