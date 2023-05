An der Uni Halle findet am Samstag der Hochschulinformationstag statt. Welche Fächer besonders beliebt sind und wie Studienberater Unentschlossene unterstützen.

Hochschulinformationstag an der Uni Halle

Zum Hochschulinformationstag der Uni Halle werden am Samstag wieder Hunderte junge Leute erwartet.

Halle (Saale)/MZ - Die Abiturienten in Sachsen-Anhalt befinden sich aktuell in den Endzügen ihrer Abschlussprüfungen. Am 8. Mai ist es geschafft. Spätestens mit Erhalt des Zeugnisses stellt sich dann die Frage: Wie geht es weiter? Neben einer Ausbildung ist für viele junge Menschen vor allem das Hochschulstudium interessant. Das Abitur ist dafür jedoch heute nicht mehr immer zwingend erforderlich.

Für Studieninteressierte organisiert die Uni Halle am heutigen Samstag auf dem Universitätsplatz den Hochschulinformationstag. Von 9.30 bis 15 Uhr können sich Neugierige in Vorträgen und an diversen Ständen unter anderem über das Studienangebot sowie die Themen Studienfinanzierung über Bafög und Stipendien kundig machen.

Die beliebtesten grundständigen Studiengänge der Uni Halle-Wittenberg. (Grafik: Büttner)

Geht man nach den im Wintersemester 2022/23 eingegangenen Bewerbungen, so gehören zu den beliebtesten grundständigen Studiengängen an der Uni Halle-Wittenberg: Psychologie, Rechtswissenschaften, Biologie, Lehramt an Grundschulen mit Drittfach Sachunterricht und Biochemie.

Und die restlichen 355 Tage?

Für die übrigen Tage des Jahres übernimmt diese Aufgabe das Team der Studienberatung. „Wenn jemand zu uns kommt, möchte er natürlich studieren“, erklärt Gunter Kreis, Studienberater an der Uni Halle. „Wir versuchen, seinen Wünschen Studiengänge zuzuordnen und seine speziellen fachlichen Interessen und Neigungen herauszufinden.“ Die jüngsten kommen bereits mit 16 Jahren, so Kreis, aber „auch Spätberufene, also Menschen die etwas älter sind und oftmals schon im Berufsleben stehen, kommen zu uns.“

Neben Interessen und Neigungen wird in einem oder mehreren Gesprächen auch die Frage geklärt, warum das Bedürfnis besteht zu studieren, was etwaige Berufswünsche sind, welcher der ideale Zeitpunkt für einen Studienstart ist und ob womöglich noch Praktika notwendig oder empfehlenswert sind. Selbst beim Bewerbungsprozess können Studienberater unter die Arme greifen, Ablauf, Fristen und Voraussetzungen klären.

„Das Studium ist die Zeit großer Herausforderungen“

Aber nicht nur Studieninteressierte suchen die Beratung auf. Auch junge Menschen, die mitten im Studium stehen nutzen das Angebot. Perfektionsdruck, falsche Erwartungen, neue Neigungen, Motivationsprobleme und äußere Lebensumstände können zu Zweifeln führen. Dann geht es darum, ob man weitermacht oder sich umorientiert. „Nicht jeder findet das richtige Studienfach direkt auf Anhieb. Und der zweite Anlauf ist keinesfalls selten. Schätzungsweise wechseln gut ein Fünftel aller Studierenden das Fach“, so Kreis.

Grund dafür sei auch der Lebensabschnitt. „Das Studium ist die Zeit großer Herausforderungen, welche die Persönlichkeitsentwicklung betreffen“, erzählt der Studienberater. „Diese Lebensphase hat häufig einen krisenhaften Charakter.“

Über 250 verschiedene Studienfächer

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstand 1817 aus dem Zusammenschluss der beiden Universitäten Halle, gegründet 1694, und Wittenberg, gegründet 1502. Heute studieren hier 20.000 junge Studenten in über 250 verschiedenen Studiengängen. Viele der Fächer haben keinen Numerus clausus (NC), sind also zulassungsfrei.