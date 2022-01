Auf dem Weg zum Einsatz: Notärztin bei Unfall nahe Halle schwer verletzt

Halle (Saale)/MZ - Sie wollten anderen helfen und kamen dabei selbst in Not: Auf der Bundesstraße 6 ist ein Notarztwagen an der Kreuzung nach Dieskau/Zwintschöna mit einem anderen Auto zusammengestoßen. In den Unfall wurde noch ein weiterer Pkw verwickelt. Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener der MZ sagte, wurden fünf Personen verletzt, mindestens eine von ihnen schwer. Bei der Schwerverletzten handelt es sich um eine Notärztin. Der beteiligte SUV war dem Rettungsfahrzeug mit großer Wucht in die Seite gekracht.

Die Feuerwehr musste die scher verletzte Notärztin aus dem Wrack des Rettungswagens schneiden. Foto: Dirk Skrzypczak

„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zum Unfallhergang noch nichts sagen“, so Diener. Offenbar war der Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene auf der B6 in Richtung Gröbers unterwegs. Ob der Fahrer die Sonderrechte nutzte und bei Rot die Kreuzung passierte, ist unklar. Die alarmierten Feuerwehren mussten die Notärztin aus dem Wrack des Rettungswagens schneiden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Foto: Dirk Skrzypczak

„Die Beteiligten hatten noch Glück im Unglück. Auch die verletzte Notärztin war ansprechbar“, sagten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort der MZ. Die übrigen Verletzten seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Halle gekommen. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für Stunden voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt, die Fahrbahn zudem von ausgelaufenen Flüssigkeiten gereinigt werden.