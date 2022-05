Auf dem Fahrrad für Halles Oper werben

Halle (Saale)/MZ - Die Mitarbeiter der Werkstätten des Opernhauses haben in ihren Räumen in der August-Bebel-Straße schon so manches ungewöhnliche Objekt für diverse Aufführungen geschaffen, doch dieser Auftrag in eigener Sache war für sie zweifellos ein besonderer - wenn auch im Vergleich zu den teilweise großformatigen Bühnendekorationen kein allzu aufwändiges Vorhaben für die versierten Handwerker-Profis: Zwei handelsübliche Fahrräder erstrahlen nun nach entsprechender Bearbeitung in einem hellen Goldton - ebenso die beiden Anhänger, auf denen das Logo der Bühnen Halle prangt.

„Wir wollen damit auf ungewöhnliche Weise für unsere anstehenden Premieren werben“, erklärt Opern-Intendant Walter Sutcliffe, der es sich nicht nehmen ließ, sich vor Ort von den Lackierfähigkeiten der Werkstattmitarbeiter zu überzeugen. Und auch Michal Sedlácek, Kommissarischer Leiter des Balletts der Bühnen Halle, schaute neugierig bei den Kollegen der Werkstatt vorbei. „Ist toll geworden“, loben Intendant und Ballettmeister unisono.

Die Idee dahinter erläutert Sutcliffe: „Halle hat viele Studierende - wenn von denen jemand Lust hat, sich fit zu halten und zugleich radelnd Werbung für unsere Vorstellungen zu machen, wäre das prima.“ So sollten die radbegeisterten Promoter zum einen per Drahtesel Flyer für entsprechende Stücke im Programm der Oper verteilen. „Zum anderen gibt es dank der Fahrradanhänger auch die Möglichkeit, unterwegs musikalische Kostproben anzubieten“, so Ballett-Chef Sedlácek. So würde in jeden Anhänger eine Box verfrachtet, aus der dann jeweils zum beworbenen Stück passende Musik käme.

Ursprünglich sei als Werbeträger ein Auto geplant gewesen. „Das wäre aber zu teuer und auch nicht unserem Anspruch an klimagerechtes Verhalten gerecht geworden“, so Sutcliffe. Mit dem Fahrrad nun komme man nicht nur viel problemloser und umweltgerechter durch die Stadt, sondern tue auch noch etwas für die eigene Fitness. Wer sich als Studierender für diesen Nebenjob begeistern könne, bekomme aber nicht nur stramme Waden durchs Radeln, sondern auch Freikarten für verschiedene Vorstellungen.

„Damit schlägt man doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe“, wirbt Intendant Sutcliffe für einen Werbe-Job. Auf der Premierenfahrt der goldigen Fahrräder soll zunächst für zwei Premieren geworben werden: Für „Manru“, ein lyrisches Drama von Ignacy Jan Paderewski am 19. März in der Oper, sowie für „Annonciation/La stravaganza“, ein Ballettabend in Choreografie und Regie von Angelin Preljocaj am 9. April. Interessierte Fahrradwerber können sich per Mail melden unter [email protected]