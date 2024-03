Zu einem Angriff mit einem spitzen Gegenstand soll es laut Medienberichten in Halle in der Franckestraße gekommen sein.

Halle (Saale). - Am Montagabend soll es in der Franckestraße in Halle zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamts gekommen sein. Eine aggressive Frau hat laut Medienberichten Stichbewegungen mit einem spitzen Gegenstand in Richtung des Mannes gemacht und ihn dabei leicht verletzt.

Bei dem Gegenstand soll es sich um einen sogenannten 15 Zentimeter langen Splinttreiber gehandelt haben.

Der 25 Jahre alten Frau sollen daraufhin Handfesseln angelegt worden sein. Sie sei anschließend in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Frau soll während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden haben.