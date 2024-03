In Halle-Neustadt wächst wieder der Unmut gegenüber Familien aus Osteuropa. Müll, Ratten und Lärm sind im Braunschweiger Bogen und im Wippraer Weg an der Tagesordnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Es sind die gleichen Bilder wie vor Jahren in der Silberhöhe, der Schlosserstraße und im Südpark. Nun im Braunschweiger Bogen und im Wippraer Weg in Halle-Neustadt. Ratten, Müll, Lärm und Dreck. Es geht um Familien aus Osteuropa, vornehmlich aus Rumänien und Bulgarien, die in zwei Straßen in Halle-Neustadt Einzug gehalten haben.