Arbeitsagentur setzt nach Corona-Pause auf Qualifizierung

Halle (Saale)/MZ - Mit der Qualifizierung von Arbeitslosen will die Agentur für Arbeit den Fachkräftemangel mildern. Die Bildungsträger starteten wieder durch, berichtete Petra Bratzke am Donnerstag, ihrem letzten Tag als Chefin der halleschen Behörde, bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen. So würden etwa wieder überall gesuchte Kraftfahrer ausgebildet, ein Feld, das wegen der Pandemie zuletzt weitgehend brachlag.

Die Erwerbslosenzahlen in Halle und dem Saalekreis sind demnach im September wieder gesunken. In Halle betrug die Quote den Angaben zufolge 7,6 Prozent, im Geschäftsstellenbezirk Merseburg lag sie bei 7,3 Prozent. Gesucht werde in allen Branchen, sagte Petra Bratzke und appellierte zugleich an die Arbeitgeber, sich für potenzielle neue Mitarbeiter attraktiv zu präsentieren. Nur so ließen sich gute neue Mitarbeiter gewinnen. Zudem müssten die Unternehmen ihr Augenmerk darauf legen, Personal zu halten, auch durch Qualifizierungsangebote. Dabei könne die Agentur für Arbeit unterstützen. „Die Demografie halten wir nicht auf“, sagte sie mit Blick auf den Umstand, dass die geburtenstarken Jahrgänge langsam ins Rentenalter kommen. Es lasse sich aber gegensteuern: indem Ältere länger im Berufsleben gehalten, Jugendliche herangezogen und zugleich Weiterbildungsangebote unterbreitet würden. Zugleich komme es darauf an, im Wettbewerb um Arbeitskräfte die Region attraktiv zu machen.

Die Chefin der Agentur für Arbeit in Halle Petra Bratzke geht in Rente. (Foto: Silvio Kison)

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.“

Indes startet die Agentur mit der Berufsberatung für die kommenden Schulabgänger. Die Berufsberater gingen dafür auch wieder - anders als coronabedingt im vergangenen Schuljahr - an die Schulen und in die Klassen. Zugleich sollten weiter digitale Formate zur Berufsorientierung angeboten werden, die sich in Lockdown-Zeiten bewährt hätten, etwa virtuelle Elternabende. Petra Bratzke verabschiedet sich nach elf Jahren an der Spitze der Agentur in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Simone Meißner tritt an diesem Freitag ihren Dienst an und sagt: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.“