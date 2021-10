Arbeiter in Halles Wohnzimmer: Reparatur an Stuckdecke beginnt

Halle/MZ - - Mit dem Aufbau eines Fassadengerüstes beginnen am 20. Oktober die Arbeiten zur Reparatur der Stuckdecke, des Dachtragwerkes und der marktseitigen Fassade des historischen Stadthauses. Die Reparaturen an Dach und Stuckdecke werden laut Stadt voraussichtlich im April 2022 mit der Freigabe des derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrten Festsaales beendet sein. Die Arbeiten an der Fassade sollen im Juni nächsten Jahres abgeschlossen werden. Nach den Reparaturen kann das Stadthaus wieder uneingeschränkt genutzt werden. Die Kosten für die Reparaturen belaufen sich auf rund 650.000 Euro und werden aus Eigenmitteln der Stadt finanziert. Im Finanzausschuss sowie in die Stadtratssitzung am 27. Oktober bringt die Stadtverwaltung zudem ein Gesamtkonzept für die Sanierung ein. Das Konzept dieser ersten grundlegende Sanierung des repräsentativen Gebäudes seit dessen Eröffnung im Jahr 1894 umfasst Inhalt und Zeitplan sowie geplante Kosten für Planung und Baumaßnahme. Die Kosten werden mit rund 28 Millionen Euro geplant.