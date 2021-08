Anwohnerin überrascht Einbrecher in Einfamilienhaus und wird verletzt

Halle (Saale)/MZ - Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Halle haben am späten Sonntagabend zwei Unbekannte bei einem Einbruch in ihrem Haus überrascht. Die Männer waren gegen 23.30 Uhr in das Haus am Rosengarten eingedrungen und hatten das Haus durchsucht, so die Mitteilung der Polizei. Durch die Geräusche aus dem Schlaf gerissen, trafen die Bewohner dann auf die Einbrecher. Bei der anschließenden direkten Konfrontation mit den Eindringlingen wurde die Hauseigentümerin zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Anschließend ergriffen die Täter mit nicht näher beschriebenen erbeuteten Gegenständen die Flucht. Die beiden Männer konnten ausführlich beschrieben werden. Die Fahndung der alarmierten Polizei verlief jedoch trotz des Einsatzes eines Fährtenhundes erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. (mad)