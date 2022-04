Anwohner erbost: Warum die Heidemensa für Halles Jugend ein trendiger Treffpunkt ist

Auf dem Weinbergcampus ist abends oft Party. Anwohner sind über Müll und Lautstärke verärgert. Was die Jugendlichen die Kritik abweisen und frustriert sind.

Ein Blick auf feiernde Jugendliche an der Heidemensa

Halle (Saale) - Durch die lange Dämmerung der Sommernacht strahlt das gelbe Licht des Gewächshauses. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Weinbergcampus sind längst ins Wochenende aufgebrochen. Vor der Mensa des Campus’ haben es sich anstelle hungriger Forschender in dieser Nacht Schülerinnen und Schüler gemütlich gemacht. „Es ist ein schöner Platz“, sagt ein Zwölftklässler. „Das Ambiente bei Nacht...“, setzt ein anderer an, lässt dann aber seinen Blick schweifen. Ob er von der stillen Größe des beleuchteten Gewächshauses übermannt oder bloß nicht mehr ganz nüchtern ist, bleibt unklar.