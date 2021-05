Anti-Israel-Demo auf Marktplatz in Halle

In Halle haben sich am späten Donnerstnachmittag über 100 Demonstranten auf dem Markt zu einer Kundgebung eingefunden.

Demonstranten in Halle fordern Religiosfreiheit.

Halle (Saale). Auf dem Markt in Halle hat sich die Situation zwischenzeitlich zugespitzt. So haben sich am Rand der Demo mehrere Aktivisten mit Israel-Fahnen aufgestellt.

Die arabischen Demonstranten werteten dies als Provokation. Einsatzkräfte der Polizei marschierten in zwei Reihen auf, um Übergriffe zu verhindern. An der Anti-Israel-Demo nehmen etwa 200 Personen teil. Sie rufen immer wieder Allahu Akbar - Gott ist größer - und Freiheit für Palästina.

Immer wieder müssen die Demonstranten ermahnt werden, Abstände einzuhalten.

Demonstranten fordern Religionsfreiheit und protestieren gegen die „Apartheidpolitik“ Israels. Auf Schildern und Plakaten stand „Freiheit für Palästina“. Auslöser der Demo ist die Gewalt im Nahen Osten.

Die Teilnehmer sind zumeist arabische Migranten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (mz)