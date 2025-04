Der schwere Wasserschaden an der Oper Halle hat Folgen. Stadträte sollen über Zukunft der Bühnen sprechen.

„Anschlag nicht hinnehmbar“ - AfD macht Oper in Halle zum Politikum

Dieser Hydrant an der Bühne der Oper, vorschriftsmäßig verplombt und versiegelt, wurde von Unbekannt geöffnet – mit verheerenden Folgen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Wasserschaden im Opernhaus soll ein Fall für die Politik werden. Das verlangt zumindest die AfD. Man wolle das Thema auf die Tagesordnung der Ratssitzung am nächsten Mittwoch heben, hieß es in einer Pressemitteilung. „Der entstandene Schaden ist so enorm, dass die Bewältigung für die Stadt zur schwerwiegenden Herausforderung werden wird“, schreibt AfD-Referent und Stadtrat Donatus Schmidt.