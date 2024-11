In Halle-Diemitz ist das Haus der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und die Fenster eingeschlagen worden. Was bislang bekannt ist.

Islamisches Ditib-Haus in Halle angegriffen: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Scheiben eingeschlagen und mit schwarzer Farbe beschmiert: Das Haus in Halle-Diemitz sollte der türkischen Ditib-Gemeinde als islamisches Kulturzentrum dienen.

Halle (Saale). - Ein Haus der türkischen Ditib-Gemeinde ist am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Sonneberger Straße in Halle-Diemitz angegriffen worden.

Demnach sollen bislang Unbekannte großflächig mit schwarzer Sprühfarbe und Parolen das Haus beschmiert haben. Außerdem wurden Fenster eingeschlagen.

Auch Sprüche wurden an den Hauswänden angebracht. Sie skandieren: "FCK Erdogan", "PKK" und "Fuck Ditib".

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort sind nicht nur die Kriminalpolizei, sondern auch ein Fährtenspürhund. Der Staatsschutz wird die Ermittlungen übernehmen.