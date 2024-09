In Halle ist ein Mann in der Erhard-Hübener-Straße brutal mit einem gefährlichen Gegenstand angegriffen worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen schnappen.

Angriff in Halle

In Halle ist es zu einem Angriff auf einen Mann gekommen.

Halle (Saale). - Am Montag hat ein 40 Jahre alter Mann in der Erhard-Hübener-Straße in Halle gegen 11.30 Uhr einen weiteren Mann mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt.

Laut Polizei schlug der Beschuldigte mehrfach gegen den Körper des Opfers und beschädigte zudem dessen Auto. Durch den Angriff habe das Opfer leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.

Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge den mutmaßlichen Täter in der Nähe schnappen und den gefährlichen Gegenstand sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.