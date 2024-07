Ein Verkaufswagen ist auf dem Hallmarkt in Halle aufgebrochen worden. Zwei weitere Wagen des Jahrmarkts wurden ebenfalls Opfer von Angriffen.

Verkaufswagen sind in Halle auf dem Jahrmarkt am Hallmarkt Opfer von Einbrechern geworden.

Halle (Saale)/DUR/us. - Verkaufswagen sind am Dienstagabend in Halle auf dem Hallmarkt Opfer von Einbrechern geworden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde einer der Wagen aufgebrochen. Bei zwei weiteren sei der Einbruch im Versuchsstadium steckengeblieben. Der geschätzte Schaden liege bei Hunderten Euro, heißt es.

Zu den genauen Umständen liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor, so die Polizei weiter.