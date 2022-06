Angriff auf Kind in Halle-Ammendorf: Polizei sucht mit Hubschraubern nach Täter

In Halle wurde am Dienstag ein Kind angegriffen, die Polizei suchte denunbekannten Täter.

Halle (Saale)/DUR/mad - Nach einem Angriff auf ein Kind in Halle sucht die Polizei einen unbekannten Mann. Der etwa 18 Jahre alte Unbekannte soll am Dienstag im Süden der Stadt ein Kind angegriffen haben. Die Gründe für den Angriff in der Georgi-Dimitroff-Straße sind bisher unklar, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Das Kind blieb unverletzt. Der unbekannte Mann ergriff die Flucht. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Tatverdächtigen.