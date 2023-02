Der „Jump“-Trampolinpark in Halle-Trotha hat sich vergrößert. Welche Ziele der Hallenbetreiber verfolgt und warum die neue Attraktion noch etwas warten muss.

Im „Jump“-Trampolinpark wurde ein neues Indoor-Fußballfeld gebaut. In den nächsten Wochen soll es eröffnet werden.

Halle (Saale)/MZ - Laute Rock-Musik tönt aus großen Lautsprechern durch die Sporthalle, zehn orangefarbene Leibchen hängen fein säuberlich an einem Kleiderständer neben dem Fußballfeld und mehrere Bälle liegen bereit. Es ist alles angerichtet für eine zünftige Runde Hallenfußball. Aber in Halles neuestem Indoor-Sportplatz spielt niemand – und das, obwohl Schulferien sind. Hallenbetreiber Steffen Sand ist, dennoch zufrieden. Er freut sich darauf, der Öffentlichkeit bald die neueste Investition präsentieren zu können, die er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner René Grabis gemacht hat. Bald soll es so weit sein. Nur eine letzte Genehmigung der Stadt steht noch aus.