Ampel am Reileck in Halle wird überprüft

Die gefährliche Ampelkreuzung am Reileck soll verbessert werden. Nun gab es einen Vor-Ort-Termin mit der Stadtverwaltung Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Kreuzung am Reileck in der Nördlichen Innenstadt soll sicherer werden. Die Stadtverwaltung überprüft nun, welche Maßnahmen dafür getroffen werden können. Bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Linken-Stadtrat Thomas Schied am Dienstag wurde rund 30 Minuten lang der Verkehr beobachtet. Daraufhin sei klar geworden, dass tatsächlich ein Problem bestehe, sagt Schied.

Häufig haben Fußgänger in der Richard-Wagner-Straße schon grün, aber Autos aus der gegenüberliegenden Ludwig-Wucherer-Straße fahren immer noch über die Straße. Laut Schied sei es nur eine Frage der Zeit, bis an der Stelle ein schwerer Unfall geschehe.