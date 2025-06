Der Verteidiger stand in den vergangenen drei Jahren dreimal im Finale der Eishockey-Oberliga-Playoffs - scheiterte zuletzt aber zweimal. Warum er auch deshalb nach Halle wechselte und welche Vielseitigkeit ihn auszeichnet.

Halle/MZ - Die Stadt, die niemals schläft, ist für Aaron Reinig nicht unerreichbar – aber doch zu weit entfernt, um den ganz großen Trubel der Weltmetropole New York City hautnah mitzuerleben. Seinen Urlaub verbringt der Eishockeyspieler bei seinen Eltern, rund sechs Autostunden vom „Big Apple“ entfernt, in Buffalo im Bundesstaat New York. Keine Hektik: „Ich werde ganz entspannt ein bisschen fischen“, sagt Reinig.