Ältester Hallenser feiert seinen 107. Geburtstag

Halle (Saale) - Ein wahrhaft biblisches Alter hat Fritz Tasso Tuche erreicht. Geboren 1914 feierte der Senior am heutigen Mittwoch seinen 107. Geburtstag, teilte die Paul Riebeck Stiftung mit. Der älteste Bewohner Halles lebt seit Januar 2020 im Riebeck-Stift in der Kantstraße in Halle.

Dort wurde nun im kleinen Rahmen in der historischen Parkanlage gefeiert. Unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Auflagen kamen auch Bürgermeister und Stiftungsratsmitglied Egbert Geier sowie Stiftungsvorstand Andreas Fritschek, um zu gratulieren. Der Jubilar freute sich über die zahlreichen Glückwünsche und das eigens für ihn organisierte Geigenkonzert, aber vor allem über die Anwesenheit seiner Familie.

Seine Tochter war es auch, die ihn nach Halle holte. Der gebürtige Naumburger lebte seit Kindheitstagen in Thüringen, zuletzt in Jena. Mit einem Bild vom „schönen Schloss“ in Halle überzeugt sie ihren Vater allerdings, nach Halle zu kommen. Seither nimmt der ehemalige Bauingenieur aktiv am Leben in der Paul-Riebeck-Stiftung teil. „Wir wünschen unserem Herrn Tuche alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und hoffen, dass er weiterhin so fit bleibt und den Alltag hier bereichert“, freut sich Angelika Mickley, Hausleiterin im Altenpflegeheim Riebeckpark. (mz)