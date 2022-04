Alte Schienenfahrzeuge locken Besucher nach Halle

Halle (Saale)/MZ - Seit drei Jahren steht für Titus fest, dass er Straßenbahnfahrer werden möchte. So oft es geht, ist der Siebenjährige mit seiner Mutter Elisabeth Lüders deshalb in Sachen Schienenfahrzeuge unterwegs - und war das Ostersamstagsprogramm für Mutter und Sohn schon lange klar: Am Vormittag zog es sie ins Bahnmuseum an der Steintorbrücke, nachmittags sollte es ins historische Straßenbahndepot in der Seebener Straße gehen. Beide Einrichtungen haben nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zu Ostern wieder ihrer Tore geöffnet - und das Interesse war enorm.