Halle (Saale)/DUR. - Die Stadt bittet Kinder, Jugendliche und Eltern darum, die Spiel- und Bolzplätze in Halle zu bewerten und Verbesserungsvorschläge einzureichen. Die Bewertungsbögen für die Spielplätze und Bolzplätze wurden eigens von Kindern und Jugendlichen entwickelt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die Aktion "Spielplatztester" startet der Kinder- und Jugendrat der Stadt Halle diesen Sommer zum sechsten Mal. Erstmals können neben den Spielplätzen auch Bolzplätze beurteilt werden. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den Spielplätzen in Halle-Neustadt.

Mitmachen kann man bis zum 30. September 2024. Die Ergebnisse würden anschließend mit der kommunalen Arbeitsgruppe "Spielplatz" diskutiert, teilte die Stadt Halle mit. Zur Arbeitsgruppe gehörten der städtische Kinder- und Jugendbeauftragte Mirko Petrick sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Städtebau und Bauordnung, Umwelt, der Stabsstelle Sozialplanung und dem Quartiersmanagement.

Kleinere Mängel würden zeitnah von der städtischen Grünflächenpflege beseitigt, größere Schäden "je nach Haushaltslage und Beschaffungszeit" zu einem "späteren Zeitpunkt", hieß es.

Die ausgefüllten Bewertungsbögen können per Mail an [email protected] oder per Post an Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale) geschickt werden.