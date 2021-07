Halle (Saale)/MZ - Zum Sommer gehört in Halle auf jeden Fall auch immer Sommer-Theater. Das ist selbst in verrückten Zeiten wie diesen so. Und so lädt das für außergewöhnliche Stücke bekannte Theater Apron auch in diesem Jahr wieder in den Graben der Moritzburg - einer traditionellen Spielstätte für die hallesche freie Schauspieltruppe.

Akteure der freien Bühne Apron suchen nach einer Leiche im Burggraben

„Halbpension mit Leiche“ heißt die diesjährige Sommerproduktion, die trotz des schauerlichen Titels das Publikum in bester Komödienmanier unterhalten will - und ganz sicher auch wird. Dabei verwandeln die fünf Akteure den Burggraben in ein kleines, aber feines Hotel namens „Wunderbares Halle“. In diesem versuchen Ingolf, Tantchen, Horst, Jaya und Pretty ihre jeweiligen Ticks unter Kontrolle zu bringen - soll heißen: Möglichst ohne Mord durchs Leben zu kommen. Das aber gelingt nur bedingt. Denn Ingolf, der perfekte Hobby-Virologe, hat leider eine mörderische Macke, die schon beim kleinsten Staubkorn aktiviert werden kann.

Auch Horst, Tantchen, Pretty und Jaya laufen nicht mehr ganz rund. Der eine sieht bei Rot schnell rot, die andere hält Tiere für die besseren Menschen. Selbst Mord aus Mitleid kann unter diesen Alltagspsychos schon mal vorkommen. Gemeinsam beschließen sie also, ihre Panikattacken in den Griff zu bekommen - mit eben jenem Hotelprojekt. Ihre ersten Gäste sind seltsamerweise die Chefin ihrer ehemaligen Selbsthilfegruppe und deren Ehemann. Doch ausgerechnet als der Hotelprüfer kommt, liegt plötzlich eine Leiche in der Empfangshalle. Schnell gerät die gesamte Chaos-Truppe unter Verdacht ...

Das Drehbuch zum Bühnenstück stammt indes aus besonderer Feder: Ein Autorenkollektiv, bestehend aus acht Krimi-Schriftstellern aus ganz Deutschland, liefert den Plot. „Die Acht“, so der Name des Teams, haben sich vor Jahren zusammengefunden und treffen sich alljährlich für jeweils acht Tage, um gemeinsam an einem Werk zu schreiben. Zwei Romane („8“ sowie „Acht Leichen zum Dessert“) und nun auch das Stück „Halbpension mit Leiche“ sind von Tatjana Kruse, Jürgen Kehrer, Kathrin Heinrichs, Sandra Lüpkes, Sabine Trinkaus, Peter Godazgar, Carsten Sebastian Henn und Ralf Kramp bereits geschrieben worden. Dabei sind einige der Acht keine Unbekannten: Henn blockiert mit seinem „Buchspazierer“ seit Wochen die Spiegel-Bestsellerliste, Sandra Lüpkes hatte mit „Die Schule am Meer“ ebenfalls einen Spiegel-Bestseller gelandet, und Kehrer ist mit seinem „Wilsberg“ auch nicht ganz unbekannt. Und mit Godazgar - Autor aus Halle - ist sogar ein Einheimischer im Krimiautoren-Pool vertreten. Aktuelle Stück haben „Die Acht“ im Juli 2018 übrigens in Kamp-Bornhofen am Rhein geschrieben

„Schön, dass unsere Story nun auch in Halle auf die Bühne kommt und alle acht Autoren zur Premiere kommen“, so Godazgar. Gespielt worden sei es nämlich bereits von anderen Theatertruppen im gesamten Bundesgebiet, die die „Halbpension mit Leiche“ jeweils für sich entdeckt und interpretiert haben. Sogar in Estland gab es eine Aufführung.

Das aktuelle Stück haben „Die Acht" im Juli 2018 übrigens in Kamp-Bornhofen am Rhein geschrieben - eine Figur im Stück heißt daher auch Kamp-Bornhofen, so Godazgar, der noch verrät, dass es ein zweites Theaterstück der „Acht" geben wird. Thema? Noch geheim.

„Halbpension mit Leiche“, Premiere Donnerstag, 19 Uhr, Burggraben, Tickets: apron.de.