Wie der Hallenser Noël Kaboré für Schutz der afrikanischen Gemeinschaft in Halle sorgen will und wie ihn seine Mutter aus Burkina Faso dazu inspiriert hat.

Afrikanischstämmige Menschen fühlen sich in Halle nicht sicher: Was sie dagegen tun wollen

Halle (Saale)/MZ. - Am Hallmarkt liegen die Geschäftsräume des Verbands der Migrantenorganisationen Halle. Dort hat Noël Kaboré sein Büro. Der Sozialarbeiter ist seit 15 Jahren als Referent angestellt und klärt an Schulen, in Firmen und Verwaltungen über Rassismus und Antidiskriminierung auf. Trotz seiner Kontakte zu anderen Zugewanderten hatte Kaboré lange das Gefühl, dass sich seine Probleme von denen anderer Migranten unterscheiden. „Als schwarz gelesene Person erfahre ich viel Rassismus, mehr als andere Migranten“.