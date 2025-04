Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich beim Versuch, in ein Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle einzudringen, filmen lassen. Es wurde nach dem Mann nur kurz gefahndet.

Halle (Saale).- Die Polizei suchte nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der bereits am frühen Dienstagmorgen, 1. April, versucht haben soll, in ein Mehrfamilienhaus in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle einzudringen. Nun wurde der Mann nach einem Zeugenaufruf gefunden.