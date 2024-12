Show mit Herrn Fuchs und Co. bricht Besucherrekord. Wie es im nächsten Jahr mit der Weihnachtsrevue weitergeht.

Halle/MZ. - 30 erfolgreiche Veranstaltungen gab es b ei der diesjährigen Weihnachtsrevue „Herr Fuchs, Felix und die Weihnachtsprinzessin“ und 50.000 Besucher. Das ist ein Rekord und für viele Besucher ein unvergessliches Erlebnis. Vor allem für Luca, dem 50.000. Besucher und einem der größten „Fuchs-Fans“. Er lernt sogar die Monologe von Herrn Fuchs auswendig und trägt sie vor!

Weihnachtsrevue geht nach 30 Vorstellungen in die Pause

Mit diesem Rekord geht die diesjährige Weihnachtsrevue in die wohlverdiente Pause. Damit wird der 1. Teil der Majla Saga mit einem Besucherrekord erfolgreich abgeschlossen. Die Fuchs-Weihnachtsrevue im Steintor-Varieté hat sich in den letzten 31 Jahren zu einem festen Bestandteil der Vor-Weihnachtstradition entwickelt. Die Geschichten und aufregenden Abenteuer von Herrn Fuchs und seinen Freunden hat die Herzen der Zuschauer erobert.

Im nächsten Jahr, so versprechen die Veranstalter, wird die Geschichte unter dem Titel „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ weitergehen. Denn damit werden sich 2025 auch Herr Fuchs (Helmut Rosenkranz) und der künstlerische Leiter Hartmut Reszel nach vielen Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit von der Produktion verabschieden. Ein teilweise neues Team um Tillmann Meyer (Fuchs Felix) wird die Tradition in Zukunft gemeinsam mit dem „Tanz-Zentrum No 1“ und dem „Steintor-Förderverein e.V.“ ab 2026 weiterführen.