332. Todesfall - Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Montag 30 Neuindektionen und einen Todesfall gemeldet. In einer halleschen Klinik ist eine 91-jährige Frau mit einer Corona-Infektion gestorben, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie ist damit auf 10.717 gestiegen, die Zahl der Gestorbenen auf 332. 9.284 Hallenser gelten als genesen.

Aktuell gibt es in Halle 1.101 Infizierte. Der Inzidenzwert in der Stadt liegt bei 191,03 - ein leichter Anstieg zum Vortag. Im Krankenhaus werden derzeit 116 Patienten behandelt, 36 Menschen gelten dabei als Intensivpatienten. Laut Stadtverwaltung steht die Ampel auf gelb-rot.

Die Stadt meldet am Montag acht Corona-Verstöße. Sieben Verstöße wurden bei einer Personenansammlung in einer Privatwohnung festgestellt. Zudem gab es einen Verstoß gegen Hygieneregeln in einem gastronomischen Betrieb. (mz)