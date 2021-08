17-Jähriger bei Raubversuch von fünf Männern geschlagen und schwer verletzt

Halle (Saale)/MZ - Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Halle bei einem Raubversuch verletzt worden. Der junge Mann war gegen 0.15 Uhr in der Köthener Straße im Norden der Stadt von fünf unbekannten Männern attackiert worden, so die Mitteilung der Polizei am Morgen. Die Gruppe forderte die Herausgabe eines Rennrades und weiteren Wertgegenständen. Als der 17-Jährige dies verweigerte, wurde gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen. Selbst als der Jugendliche bereits am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingetreten.

Anschließend entfernte sich die Gruppe. Der verletzte Jugendliche wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Übergabe von Gegenständen kam es nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Beschreibungen der Täter würden vorliegen, hieß es. (mad)