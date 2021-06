16-jähriger Pascal aus Halle vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei Halle sucht seit Samstagnacht den 16-jährigen Pascal aus Halle (Saale). Er wurde zuletzt in der Gartenanlage „Am Zollrain“ in Halle-Neustadt gesehen. Seine Mutter erstattete am Abend gegen 22.40 Uhr bei der Halleschen Polizei eine Vermisstenanzeige. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei erbrachten keine neuen Hinweise zum möglichen Aufenthalt. Pascal hat gesundheitliche Problem. Auch deshalb werden dringend Zeugen gesucht.

Wer hat Pascal seit 17 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen?

Pascal wird seit Samstag vermisst. (Foto: Polizei Halle)

Pascal ist Brillenträger, schlank, etwa 1,79 Meter groß und hat aschblonde Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit schwarzen Turnschuhen, einem dunkelblauem T-Shirt und einer dunkelblauen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/224 1291 entgegen.