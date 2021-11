152 Neuinfektionen in Halle - 62 Patienten werden mittlerweile stationär behandelt

Blick auf das Elisabeth Krankenhaus in Halle.

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Corona-Lage in Halle führt jetzt auch zu spürbaren Einschränkungen in den städtischen Kliniken. „Die Krankenhäuser sind aufgrund von Covid-19-Behandlungen und bedingt durch pandemiebedingte Personalausfälle gezwungen, auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten erheblich einzuschränken“, erklärte die Stadt am Freitag.

62 Patienten werden mittlerweile stationär behandelt, 21 liegen auf Intensivstationen. Unterdessen explodiert auch das Infektionsgeschehen in der Stadt. Das Gesundheitsamt meldete 152 Neuinfektionen, 114 mehr als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 47,76 auf nunmehr 279,43 Fälle. Am Samstag sollen von 10 bis 16 Uhr im Bergmannstrost Impfungen mit dem Vakzin von Moderna angeboten werden. Da die Impfungen ohne Terminvergabe erfolgen, ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.