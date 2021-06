11. Bombenfund auf der Silberhöhe in Halle

Laut Sprengmeister Udo Theilemann muss lediglich die Gartenanlage evakuiert werden - aber keine Wohnblöcke. Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr soll der Sprengsatz entschärft werden. In dieser Zeit ist die Karlsruher Allee an der Baustelle dicht.

Halle (Saale) - Die Baustelle für das neue Nachwuchs-Fußball-Leistungszentrum auf der Silberhöhe bleibt lebensgefährlich. Am Mittwoch ist dort der mittlerweile elfte Blindgänger entdeckt worden. Wie der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes der MZ bestätigte, handelt es sich erneut um eine 75 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg und aus amerikanischer Bauart.

„Die Bombe liegt zentral. Wir werden wieder die Container aufstellen. Dadurch kann der Sperrradius auf 250 Meter verringert werden“, sagte Sprengmeister Udo Theilemann am Abend der MZ. So müsse lediglich die Gartenanlage evakuiert werden - aber keine Wohnblöcke. Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, soll der Sprengsatz entschärft werden. In dieser Zeit ist die Karlsruher Allee an der Baustelle dicht. (mz)