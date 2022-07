Nun auch noch diverse Fashion in Halle? Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein zeigt am Freitagabend eine Modenschau, die nicht jedem gefallen wird.

Die Modenschau der Burg Giebichenstein steht für ausgefallene, nicht unbedingt tragbare Entwürfe. Auch in diesem Jahr wird die Fashion vorwiegend experimentell und politisch sein.

Halle (vs/dpa) - Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle präsentiert sich nach zwei Jahren wieder in einer offenen Jahresausstellung. Nach der Eröffnung mit einer Werkschau der Studienrichtung Mode und der Verleihung eines Kunstpreises am Freitag im Volkspark Halle öffnen sich bis Sonntag an allen Hochschulstandorten die Türen und Tore der Ateliers, Werkstätten und Seminarräume.

Am heutigen Freitag, 15. Juli 2022, um 20 Uhr, präsentieren die Studenten Projektarbeiten und Abschlusskollektionen. Fast tausend Besucher und eine geladene Jury von Fachleuten aus der Mode- und Designbranche werden die Kollektionen im Volkspark zu sehen bekommen. Außerdem wird die Modenschau im Biergarten des Volksparks Halle live übertragen.

Plus-Size-Mode und Altkleider auf dem Laufsteg in Halle

Die diesjährigen Designprojekte widmen sich vor allem der gesellschaftlichen Aufgabe der Mode und beschäftigen sich unter anderem mit der Nachhaltigkeit von Mode. Daneben hinterfragen die Projektthemen der Studierenden aktuelle Konzepte und Phänomene wie Body-Positivity, Size-Inclusivity, Diversity, Gender-Neutralität und Hyper-Customization.

In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf der Auseinandersetzung mit dem Neuen und dem Alten, auf Blicke in die Vergangenheit, die Hinwendung zu aktuellen Tendenzen und der Frage nach der Zukunft und welche Verantwortung Modedesigner tragen. Ausgehend von diesen Themenschwerpunkten wurden in den Projekten zu einem Großteil Altkleider verwendet.