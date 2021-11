10.000 Besucher: Lichtermarkt in Halle zieht Massen an

Beim Lichtermarkt auf dem Marktplatz war am Wochenende so viel los, wie schon lange nicht mehr.

Halle (Saale)/MZ - Eine Frau trägt zwei dampfende Teller durch die Menschenmenge auf dem Marktplatz. Kinder drehen sich auf einem Karussell und winken ihren Eltern zu. Ein Pärchen teilt sich eine Tüte Churros. Vor dem Glühweinstand bildet sich eine Schlange.

Besucher aus der ganzen Republik kommen um Lichtermarkt in Halle zu sehen

Ein Händler, der geflochtene Körbe anbietet, ruft einer Kundin einen Preis zu. Szenen wie diese hat es auf dem Marktplatz schon sehr lange nicht mehr gegeben. Kein Abstand, kaum Masken über Mund und Nase – beim Lichtermarkt der City-Gemeinschaft herrschte am Wochenende eine Normalität, wie es sie zuletzt vor der Pandemie gab.

Das kam bei den Leuten gut an. „Wir sind extra aus Röblingen am See nach Halle gekommen, um den Lichtermarkt zu besuchen“, sagte Sandro Gola. Er und seine Frau wollten einfach mal rauskommen und etwas anderes sehen. Mit so vielen Leuten in der Innenstadt hatten sie nicht gerechnet. Sie störten sich aber auch nicht daran. „Es ist doch schön, dass wieder etwas los ist und Menschen zusammenkommen“, fügte Claudia Gola hinzu.

Kinder hüpften auf Trampolinen. Silvio Kison

Lichtermarkt in der Pandemie war ein Kraftakt

10.000 Besucher hatte die City-Gemeinschaft bei der Stadtverwaltung angekündigt – diese Anzahl dürfte von Freitag bis Sonntag locker zusammengekommen sein. Dabei ist der Lichtermarkt nur eine sehr verkürzte Version des eigentlichen Festes. Beim traditionellen Lichterfest gab es stets einen Lampionumzug, an dem sich viele Kinder und eine Lichterfee beteiligt haben.

Der Höhepunkt des Festes war zudem ein großes Feuerwerk. Wegen der Pandemie musste auf Umzug und Feuerwerk verzichtet werden. „Es war zwar ein Kraftakt, den Lichtermarkt auf die Beine zu stellen. Dafür sind wir jetzt sehr zufrieden, dass er so gut angenommen wurde“, sagte Stefan-Clemens Lallecke, Vorsitzender der City-Gemeinschaft.

Etliche Händler hatten ihre Stände mit Lichterketten dekoriert. Silvio Kison

Ein bisschen fühlte sich der Lichtermarkt wie ein Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt an. Kuschelige Felle, Blumengestecke, Lederportemonnaies und Holzschnitzereien werden dort ebenfalls angeboten. Von den zahlreichen Schlemmereien ganz zu schweigen. Ob Familien und Paare dann ebenfalls so ausgelassen über den Markt schlendern können, hängt jedoch davon ab, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen entwickelt.

Bratwurst, Langos und Pilzpfanne: Hungrig musste niemand bleiben. Silvio Kison