Halle (Saale)/MZ. - Es gab einen Moment in der langen Nacht nach der Wahl, da blieb Alexander Vogt kurz in der Fußgängerzone stehen. Vorbei war der Trubel aus Wenzels Bierstuben, wo er mit Dutzenden Weggefährten seinen Wahlsieg gefeiert hatte. Sein Blick ging geradeaus in die beinahe menschenleere Straße vor ihm. Und dann sagte er den Satz, auf den er so lange hingearbeitet hatte: „Jetzt bin ich OB.“ Die Worte, laut ausgesprochen, schienen sich für ihn gut anzuhören. Mit einem Lächeln ging er weiter, den Weggefährten nach, die feiernd schon ein paar Meter vorgegangen waren.

