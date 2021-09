Zu Gast bei Paul Gerhardt in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen - Wilma Deißner alias Pauline Gerhardt empfängt am 25. September gegen 15 Uhr die Gäste der „Leserreise mit Musik“, die im Rahmen des Trafo-Projektes „Neue Kulturen des Miteinanders“ in Gräfenhainichen Station machen. In Kooperation der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft Köthen, des Paul-Gerhardt-Freundeskreises und der Stadt Gräfenhainichen wird es unter dem Motto Stadt-Land-Fluss ab 16.30 Uhr in der Stadtkirche St. Marien eine etwa einstündige beschwingte musikalische Reise geben, zu der auch einheimische Gäste geladen sind.

Paul-Gerhardt-Lieder werden erklingen, vorgetragen von Eleven der Bach-Musikschule aus Köthen. Auch werden den Gästen Texte zur Geschichte Gräfenhainichens vorgetragen, die das Leben Gerhardts sowie die Historie als Buchdruckerstadt und Stadt des Bergbaus aufgreifen. Zudem wollen die Frauen des Freundeskreises ihre Backkunst unter Beweis stellen. (mz)