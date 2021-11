Windrad in Gräfenhainichen von Lkw gefallen: Straße muss repariert werden

Gräfenhainichen/MZ - An der Rosa-Luxemburg-Straße in Gräfenhainichen stehen nach dem Unfall eines Schwerlasttransporters am Donnerstag Reparaturarbeiten an. Wie Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) auf Anfrage erklärte, müsse die Asphaltdecke an drei Stellen erneuert werden. Außerdem müssten etwa zwölf Meter Leitplanke ersetzt werden. Zur Schadenshöhe könne er noch nichts sagen, da das Angebot - insbesondere für die Leitplanken - noch nicht vorliege. Aufgrund der derzeit stark schwankenden Stahlpreise könne keine Schätzung abgegeben werden. Die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn sollen „noch in diesem Jahr, bevor die Kälte einsetzt“ erfolgen, sagte Schilling.

In der Donnerstagnacht war auf der Rosa-Luxemburg-Straße, kurz vor der Auffahrt auf die Bundesstraße 100, ein Schwerlasttransporter mit einem Turmsegment für eine Windkraftanlage verunglückt. Das tonnenschwere Stahlteil war während der Fahrt vom Lastwagen gerutscht. Die Bergung dauerte fast einen ganzen Tag. Erst am Abend um 20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von etwa 355.000 Euro aus. Die Feuerwehr hatte ausgelaufene Betriebsmittel beseitigen müssen. Für die Bergung wurden zwei Spezialkräne an den Unfallort gebracht. Zur Unfallursache - menschliches oder technisches Versagen - konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen, hieß es aus dem Revier in Dessau. Die Ermittlungen dauern an.