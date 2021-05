Weder Raub noch Diebstahl in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/Dessau

Die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau geht im Prozess gegen einen Gräfenhainichener nicht mehr davon aus, dass er am 13. September vorigen Jahres am Poetenweg seiner Heimatstadt neben einer gefährlichen Körperverletzung auch einen Raub oder einen Diebstahl beging.

Den rechtlichen Hinweis erteilte die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt. Festgehalten wird indes an den Bewertungen, dass sich der 28-Jährige am 17. Februar 2020 einer Beleidigung schuldig machte und am 31. Oktober einen besonders schweren Raub mit gefährlicher Körperverletzung verübte.

Fortgesetzt wird das Verfahren bereits am heutigen Mittwoch. Allerdings rückte die Kammer von dem Plan ab, die Plädoyers von Staatsanwältin Renate Prause und Verteidiger Sven Tamoschus entgegenzunehmen. Der Fokus wird sich ausschließlich auf eine Zeugin richten, die gestern unentschuldigt nicht erschienen war und nun polizeilich vorgeführt werden soll.

Zwei Männer - ein Zschornewitzer (28) und ein Gräfenhainichener (22) - machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, da sie sich am 13. September 2020 während des Geschehens an einer Sitzgruppe eigener Straftaten schuldig gemacht haben könnten.

Angeklagt ist der Mann aus Gräfenhainichen unter anderem dafür, dass er sich mit diversen Schlagwaffen bewehrt zu einem nächtlichen Streitgespräch mit einem Kontrahenten an einer Sitzgruppe aufmachte und einen der dort wartenden Männer nach kurzem Streit niederschlug.

Das Opfer erlitt dabei eine blutende Wunde im Gesicht. Der mehrfach vorbestrafte Intensivtäter war nach dem Vorfall in Untersuchungshaft gekommen. Daraus wurde im Laufe des Verfahrens ein Unterbringungsbefehl. Dies bedeutet, dass der Angeklagte wegen seiner Drogensucht statt in einer Haftanstalt im Maßregelvollzug, also in einer Entzugsanstalt untergebracht wurde. (mz)