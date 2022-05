Vertrag mit Telekom in Gräfenhainichen ist unterzeichnet

Gräfenhainichen - Die Bewohner der Kernstadt Gräfenhainichens können bald auf schnelles Internet zurückgreifen. Eine Vereinbarung über den Glasfaserausbau trafen am Mittwoch Vertreter der Telekom mit Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) und Ortsbürgermeisterin Christel Lück (Linke). Das bedeute für die Gräfenhainichener in den kommenden Jahren Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde, sagte Roland Voigt vom Infrastrukturvertrieb der Telekom. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben nun mindestens 4,5 Millionen Euro in den Breitbandausbau in der Heidestadt.

