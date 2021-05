Schnelltest auch am Wochenende in Ferropolis

In Ferropolis können auch am Wochenende Schnelltests durchgeführt werden.

Gräfenhainichen

Die Stadt Gräfenhainichen nimmt am heutigen Freitag, 7. Mai, in der Baggerstadt Ferropolis ein Corona-Testzentrum in Betrieb und schafft damit die Voraussetzung, die Eisenstadt zu besuchen. Kostenlos testen lassen können sich Besucher dort ohne Voranmeldung immer samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Alle Besucher von Ferropolis müssen laut aktueller Eindämmungsverordnung einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Der negative Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Ferropolis kann mit vorab gebuchtem Online-Ticket besucht werden. Weiterhin kann an der Tageskasse ein Ticket gekauft werden. Der Besuch, zu dem auch die Begehung des Absetzers „Gemini“ gehören kann, ist täglich von 10 bis 18 Uhr möglich. (mz)