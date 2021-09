Rohr platzt im Duschbereich der Volksschwimmhalle Gräfenhainichen

In der Damendusche der Schwimmhalle gab es eine Havarie.

Gräfenhainichen - Die Schwimmhalle Gräfenhainichen kann zunächst bis Ende September nach einem Wasserschaden nur eingeschränkt für den öffentlichen Badebetrieb genutzt werden. Das gab am Donnerstag die Midewa bekannt. Das Schulschwimmen hingegen könne wie geplant stattfinden. Auch Vereine würden die Halle nutzen können.

„Wir haben Anfang der Woche im Bereich der Damenduschen einen Wasserschaden festgestellt. Das Wasser spritzte überall aus den Fliesen. Wir haben dann sofort das Wasser abgestellt und nach der Ursache gesucht“, berichtet Marko Hahn, der zuständige Projektleiter bei der Infra Service Sachsen-Anhalt GmbH, die das Bad im Auftrag der Stadt Gräfenhainichen betreibt.

Im Deckenbereich war eine Schlauchverbindung geplatzt, die sofort ausgewechselt wurde, um die Wasserversorgung in der Schwimmhalle wieder sicherstellen zu können. Das Schulschwimmen konnte bereits einen Tag nach der Havarie am Dienstag wieder stattfinden. Das sei möglich gewesen, weil die Schulkinder den Duschbereich in der Sauna nutzen können und die Teilnehmerzahl kleiner ist als im öffentlichen Badebetrieb.

Vereinssport und Kursbetrieb sollen ab der kommenden Woche wieder ermöglicht werden, nachdem - auch in Anlehnung an die coronabedingten Hygienemaßnahmen - einige logistische Anpassungen vorgenommen werden mussten. Indes muss das Seniorenschwimmen am Donnerstag voraussichtlich bis Monatsende ausfallen.

Wie es ab Oktober weitergeht, soll Ende des Monats mit den Erfahrungen der kommenden Tage abgestimmt werden. Aktuelle Informationen können Interessierte unter www.schwimmhalle-graefenhainichen.de auch im Internet abrufen. (mz)