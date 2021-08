Neues Modell steht jetzt in Gräfenhainichen

Die Post nimmt die Packstation in Gräfenhainichen wieder in Betrieb.

Neben dem „Edeka“-Markt befindet sich in Gräfenhainichen die zweite Packstation von DHL - laut Post ein neues Automatenmodell.

Gräfenhainichen - Die Deutsche Post DHL hat ihre Packstation in der Gräfenhainichener Rudolf-Breitscheid-Straße 13 modernisiert und dort ein neues Automatenmodell in Betrieb genommen. Damit können die Kunden auch an diesem Standort, neben „Edeka“, wieder kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen.

Ein weiterer Paketautomat befindet sich in Gräfenhainichen im Barbaraweg 7, am Rewe-Markt. Für Berufstätige ist der Automat eine Alternative zur Haustürzustellung. Außerdem verschickten immer häufiger Kunden so kontaktlos Retourenpakete und vorfrankierte Sendungen. Eine Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. (mz)