Mit Bussen zur Märchenoper - Zwei Touren führen zu „Iolanta“ nach Dessau

Gräfenhainichen/MZ - Wenn am Sonnabend, 13. November, um 17 Uhr im Anhaltischen Theater wieder die Märchenoper „Iolanta“ von Peter Tschaikowski auf dem Programm steht, können Opernfreunde aus dem Kreisgebiet mit dem Bus zum Theater nach Dessau fahren.

Tschaikowskis letzte Oper Iolanta ist laut Ankündigung ein Meisterwerk. Sie entstand zu der Zeit, als er auch an der Symphonie Patétique arbeitete – und das höre man der unheimlich ausdrucksstarken und reich instrumentierten Partitur an. Die Oper habe dramatische Höhepunkte und viele Arien und Ensembles voller wunderbarer Tschaikowski-Melodien. Und nicht zuletzt: Sie führe eine ergreifende Handlung zu einem großen Happy End. Der Theaterbus Tour 4 fährt in Bad Schmiedeberg, Kemberg und Gräfenhainichen ab. Der Theaterbus Tour 13 fährt in Jessen, Elster und Wittenberg ab.

Karten sind beim Besucherring am Anhaltischen Theater unter Telefon 0340/2511222 noch erhältlich.