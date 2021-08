Medusa kommt in Ferropolis ins Korsett

Gräfenhainichen - Die Arbeiten am Absetzer Medusa in Ferropolis nehmen weiter Gestalt an. Jetzt geht es an das E-Haus und das Maschinenhaus des Industriedenkmals. Ein großer Kran soll das Dach des Häuschens abnehmen.

Ein Gerüst soll die Begehbarkeit und Statik der Baustelle sichern. Bis voraussichtlich Ende des Jahres sollen die Arbeiten an Medusa andauern.

Der Bagger wird saniert. (Foto: Thomas Klitzsch)

Anschließend sollen auch Besucher mit Handicap den Blick vom Tagebaugroßgerät genießen können. Ein Aufzug und entsprechende Aufbauten auf dem Dach werden installiert.

Ein erster Bauabschnitt hatte bereits Anfang des Jahres stattgefunden. Da waren die über die Jahre marode gewordenen Schienen unter dem 1.200 Tonnen schweren Ungetüm saniert worden. Insgesamt hatte Ferropolis 1,2 Millionen Euro aus EU-Fördermitteln für die Sanierung des 36 Meter hohen Absetzers erhalten.

Derzeit läuft der zweite Bauabschnitt, in einem dritten soll der Aufzug installiert werden. (mz)